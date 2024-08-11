“Приліт” по дитячому закладу: по Золочеву вгатили протикорабельними ракетами
За попередніми даними, близько опівночі 11 серпня російські військові вдарили по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області двома протикорабельними ракетами Х-35.
Було частково зруйновано будівлю дитячої спортивної школи, пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків. Без постраждалих, повідомили в обласній прокуратурі.
Сьогодні о 8:00 під обстрілом, попередньо з РСЗВ “Град”, було село Олександрівка Золочівської громади. Пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівлі фермерського господарства. Гострої реакції на стрес зазнав 77-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 12:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними, близько опівночі 11 серпня російські військові вдарили по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області двома протикорабельними ракетами Х-35.".