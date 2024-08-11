“Приліт” по дитячому закладу: по Золочеву вгатили протикорабельними ракетами

За попередніми даними, близько опівночі 11 серпня російські військові вдарили по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області двома протикорабельними ракетами Х-35.

Було частково зруйновано будівлю дитячої спортивної школи, пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків. Без постраждалих, повідомили в обласній прокуратурі.

Сьогодні о 8:00 під обстрілом, попередньо з РСЗВ “Град”, було село Олександрівка Золочівської громади. Пошкоджені житлові будинки, господарські приміщення та будівлі фермерського господарства. Гострої реакції на стрес зазнав 77-річний чоловік, йому надали допомогу на місці.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).