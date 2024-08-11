«Зоной стагнации» назвал Коваленко север Харьковщины

«Существенных движений» на севере Харьковской области и на Лимано-Купянском направлении в течение уходящей недели у оккупационных войск не произошло, отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Вообще север Харьковщины мне сейчас кажется такой себе зоной стагнации, но важный момент, я не исключаю, что россиянам придется свою группу войск «Белгород» передислоцировать именно на Курщину. И частично это уже происходит», — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.