«Зоной стагнации» назвал Коваленко север Харьковщины
«Существенных движений» на севере Харьковской области и на Лимано-Купянском направлении в течение уходящей недели у оккупационных войск не произошло, отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Вообще север Харьковщины мне сейчас кажется такой себе зоной стагнации, но важный момент, я не исключаю, что россиянам придется свою группу войск «Белгород» передислоцировать именно на Курщину. И частично это уже происходит», — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.
Читайте также: Какие силы выводит РФ с Харьковщины в Курскую область — аналитика Машовца
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: Александр Коваленко., Курская область, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Зоной стагнации» назвал Коваленко север Харьковщины»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Существенных движений» на севере Харьковской области и на Лимано-Купянском направлении в течение уходящей недели у оккупационных войск не произошло, отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".