Live
  • Вс 11.08.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

«Зоной стагнации» назвал Коваленко север Харьковщины

Мир 21:05   11.08.2024
Елена Нагорная
«Зоной стагнации» назвал Коваленко север Харьковщины

«Существенных движений» на севере Харьковской области и на Лимано-Купянском направлении в течение уходящей недели у оккупационных войск не произошло, отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Вообще север Харьковщины мне сейчас кажется такой себе зоной стагнации, но важный момент, я не исключаю, что россиянам придется свою группу войск «Белгород» передислоцировать именно на Курщину. И частично это уже происходит», — сказал Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Читайте также: Какие силы выводит РФ с Харьковщины в Курскую область — аналитика Машовца

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение
11.08.2024, 13:12
Какие силы выводит РФ с Харьковщины в Курскую область — аналитика Машовца
Какие силы выводит РФ с Харьковщины в Курскую область — аналитика Машовца
11.08.2024, 11:14
Главные новости Харькова 11.08: ночные удары, «продвижение» РФ на Купянщине
Главные новости Харькова 11.08: ночные удары, «продвижение» РФ на Купянщине
11.08.2024, 16:45
Августовские дожди не прекратили засуху на Харьковщине — Гидрометцентр
Августовские дожди не прекратили засуху на Харьковщине — Гидрометцентр
11.08.2024, 15:40
12 медалей: украинцы завершили выступления на Олимпиаде в Париже
12 медалей: украинцы завершили выступления на Олимпиаде в Париже
11.08.2024, 14:24
По три вражеских атаки на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00
По три вражеских атаки на севере Харьковщины и на Купянщине — Генштаб на 16:00
11.08.2024, 16:40

Новости по теме:

19:28
Локация за Песчаным на Харьковщине может стать для россиян тяжелой — Коваленко
19:58
Россияне целились по госпиталю МВД в Харькове – эксперт
09:58
Неточная, но разрушительная – эксперт о втором ударе ФАБ-3000 по Харьковщине
17:03
Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 — Коваленко (видео)
18:57
Угробить дорогущую систему. Почему власти не размешают ЗРК Patriot в Харькове

Вы читали новость: ««Зоной стагнации» назвал Коваленко север Харьковщины»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Существенных движений» на севере Харьковской области и на Лимано-Купянском направлении в течение уходящей недели у оккупационных войск не произошло, отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".