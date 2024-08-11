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“Зоною стагнації” назвав Коваленко північ Харківщини

Політика 21:05   11.08.2024
Олена Нагорна
“Зоною стагнації” назвав Коваленко північ Харківщини

“Суттєвих рухів” на півночі Харківської області та на Лимано-Куп’янському напрямку протягом тижня, що минає, в окупаційних військ не відбулося, зазначив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Взагалі північ Харківщини мені зараз здається такою собі зоною стагнації, але важливий момент, я не виключаю, що росіянам доведеться свою групу військ “Бєлгород” передислоковувати саме на Курщину. І частково це вже відбувається“, – сказав Коваленко в огляді на Oboz.ua.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 21:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Суттєвих рухів” на півночі Харківської області та на Лимано-Куп’янському напрямку протягом тижня, що минає, в окупаційних військ не відбулося, зазначив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.".