“Зоною стагнації” назвав Коваленко північ Харківщини

“Суттєвих рухів” на півночі Харківської області та на Лимано-Куп’янському напрямку протягом тижня, що минає, в окупаційних військ не відбулося, зазначив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Взагалі північ Харківщини мені зараз здається такою собі зоною стагнації, але важливий момент, я не виключаю, що росіянам доведеться свою групу військ “Бєлгород” передислоковувати саме на Курщину. І частково це вже відбувається“, – сказав Коваленко в огляді на Oboz.ua.