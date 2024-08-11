“Зоною стагнації” назвав Коваленко північ Харківщини
“Суттєвих рухів” на півночі Харківської області та на Лимано-Куп’янському напрямку протягом тижня, що минає, в окупаційних військ не відбулося, зазначив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
“Взагалі північ Харківщини мені зараз здається такою собі зоною стагнації, але важливий момент, я не виключаю, що росіянам доведеться свою групу військ “Бєлгород” передислоковувати саме на Курщину. І частково це вже відбувається“, – сказав Коваленко в огляді на Oboz.ua.
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- Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: Александр Коваленко., Курская область, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Суттєвих рухів” на півночі Харківської області та на Лимано-Куп’янському напрямку протягом тижня, що минає, в окупаційних військ не відбулося, зазначив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.".