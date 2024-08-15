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Шесть боев продолжаются на севере и востоке Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:24   15.08.2024
Оксана Якушко
Шесть боев продолжаются на севере и востоке Харьковщины – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошло пять боев у Липцев, Старицы и Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Два боя завершены, еще три – продолжаются.

В Купянском направлении враг проводил пять штурмов в сторону Глушковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового. Сейчас идут три боя.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 17:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло пять боев у Липцев, Старицы и Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".