Шесть боев продолжаются на севере и востоке Харьковщины – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошло пять боев у Липцев, Старицы и Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

Два боя завершены, еще три – продолжаются.

В Купянском направлении враг проводил пять штурмов в сторону Глушковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового. Сейчас идут три боя.