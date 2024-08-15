Шість боїв тривають на півночі та сході Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулися п’ять боїв біля Липців, Стариці та Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

Два бої завершені, ще три – тривають.

На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять штурмів у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три бої.