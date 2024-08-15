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Шість боїв тривають на півночі та сході Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 17:24   15.08.2024
Оксана Якушко
Шість боїв тривають на півночі та сході Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулися п’ять боїв біля Липців, Стариці та Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

Два бої завершені, ще три – тривають.

На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять штурмів у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три бої.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 17:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулися п’ять боїв біля Липців, Стариці та Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".