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Первые часы операции СОУ в Курской области показала ОТГВ «Харьков» (видео)

Мир 11:46   16.08.2024
Елена Нагорная
Первые часы операции СОУ в Курской области показала ОТГВ «Харьков» (видео)

6 августа — день, когда началась операция Сил обороны в Курской области РФ, — войдет в историю российско-украинской войны, подчеркнули в ОТГВ «Харьков».

В Telegram-канале ОТГВ опубликовали видео Десантно-штурмовых войск, на котором запечатлены первые часы операции.

“Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленные… Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и тишина стали определяющими на начальном этапе операции. Теперь все зависит от стойкости”, — отмечают в публикации.

Видео: ОТГВ «Харьков»/Telegram

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 августа — день, когда началась операция Сил обороны в Курской области РФ, — войдет в историю российско-украинской войны, подчеркнули в ОТГВ «Харьков».".