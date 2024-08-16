Первые часы операции СОУ в Курской области показала ОТГВ «Харьков» (видео)
6 августа — день, когда началась операция Сил обороны в Курской области РФ, — войдет в историю российско-украинской войны, подчеркнули в ОТГВ «Харьков».
В Telegram-канале ОТГВ опубликовали видео Десантно-штурмовых войск, на котором запечатлены первые часы операции.
“Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленные… Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и тишина стали определяющими на начальном этапе операции. Теперь все зависит от стойкости”, — отмечают в публикации.
Видео: ОТГВ «Харьков»/Telegram
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: Курская область, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 11:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 августа — день, когда началась операция Сил обороны в Курской области РФ, — войдет в историю российско-украинской войны, подчеркнули в ОТГВ «Харьков».".