Первые часы операции СОУ в Курской области показала ОТГВ «Харьков» (видео)

6 августа — день, когда началась операция Сил обороны в Курской области РФ, — войдет в историю российско-украинской войны, подчеркнули в ОТГВ «Харьков».

В Telegram-канале ОТГВ опубликовали видео Десантно-штурмовых войск, на котором запечатлены первые часы операции.

“Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленные… Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и тишина стали определяющими на начальном этапе операции. Теперь все зависит от стойкости”, — отмечают в публикации.

Видео: ОТГВ «Харьков»/Telegram