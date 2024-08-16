Live
  • Пт 16.08.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.31

Перші години операції СОУ в Курській області показало ОТУВ “Харків” (відео)

Світ 11:46   16.08.2024
Олена Нагорна
Перші години операції СОУ в Курській області показало ОТУВ “Харків” (відео)

6 серпня – день, коли розпочалася операція Сил оборони в Курській області РФ, – увійде в історію російсько-української війни, наголосили в ОТУВ “Харків”.

У телеграм-каналі ОТУВ опублікували відео Десантно-штурмових військ, на якому відображені перші години операції.

Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені… Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості”, – зазначають у публікації.

Відео: ОТУВ “Харків”/телеграм

Читайте також: Від ідей штурмувати не відмовляться – Синєгубов про вплив операції на Курщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Перші години операції СОУ в Курській області показало ОТУВ “Харків” (відео)
Перші години операції СОУ в Курській області показало ОТУВ “Харків” (відео)
16.08.2024, 11:46
На фермі на Харківщині переселенців змушували працювати за їжу – НПУ (фото)
На фермі на Харківщині переселенців змушували працювати за їжу – НПУ (фото)
16.08.2024, 11:11
Ворог готується до штурмів у районі Липців та у Вовчанську – ОТУВ «Харків»
Ворог готується до штурмів у районі Липців та у Вовчанську – ОТУВ «Харків»
16.08.2024, 10:47
Мобілізація за планом і комендантська година: засідала Рада оборони Харківщини
Мобілізація за планом і комендантська година: засідала Рада оборони Харківщини
16.08.2024, 10:22
Сьогодні 16 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 серпня: яке свято та день в історії
16.08.2024, 06:00
Головні новини Харкова 16.08: дані ISW і DeepState про лінію фронту, ферма
Головні новини Харкова 16.08: дані ISW і DeepState про лінію фронту, ферма
16.08.2024, 11:55

Новини за темою:

13:38
Від ідей штурмувати не відмовляться – Синєгубов про вплив операції на Курщині
07:17
Які війська перекинула РФ з Харківщини на Курщину: аналіз ISW
09:14
Чи вплинула ситуація на Курщині на фронт в Харківській області: коментар воїна
21:05
“Зоною стагнації” назвав Коваленко північ Харківщини
11:14
Які сили виводить РФ із Харківщини в Курську область – аналітика Машовця

Ви читали новину: «Перші години операції СОУ в Курській області показало ОТУВ “Харків” (відео)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 серпня – день, коли розпочалася операція Сил оборони в Курській області РФ, – увійде в історію російсько-української війни, наголосили в ОТУВ “Харків”.".