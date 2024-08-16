Перші години операції СОУ в Курській області показало ОТУВ “Харків” (відео)

6 серпня – день, коли розпочалася операція Сил оборони в Курській області РФ, – увійде в історію російсько-української війни, наголосили в ОТУВ “Харків”.

У телеграм-каналі ОТУВ опублікували відео Десантно-штурмових військ, на якому відображені перші години операції.

“Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені… Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості”, – зазначають у публікації.

Відео: ОТУВ “Харків”/телеграм