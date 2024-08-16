По Приколотному прилетели 3 УМПБ, по Золочеву — 4 КАБа — полиция Харьковщины
По поселку Приколотное Купянского района днем 15 августа российские военные нанесли удары тремя УМПБ Д-30 СН, сообщил в утренней сводке глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его данным, боеприпасы попали по территории частного предприятия. Повреждены здания этого предприятия и образовательного учреждения.
По поселку Золочев, рассказал начальник облуправления Нацполиции, накануне было нанесено четыре авиаудара корректируемыми авиабомбами.
Как сообщалось, около 15:30 15 августа авиаудару подверглось предприятие в поселке Приколотное Купянского района. Двое работников погибли, еще шесть человек получили ранения. Также в поселке был поврежден лицей. Около 12:30 КАБы прилетели по центру поселка Золочев. Были уничтожены и повреждены 35 частных домов, гаражи, помещение музыкальной школы, дом культуры, три магазина, четыре авто, админздание, помещение газеты «Заря», здание отделения полиции, энерго- и газовые сети. Пострадали шесть гражданских, среди которых 12-летний мальчик. По данным облпрокуратуры, ребенок получил ранения и был доставлен в больницу. У части пострадавших — острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Владимир Тимошко, золочів, полиция Харьковской области, Приколотное;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 10:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По поселку Приколотное Купянского района днем 15 августа российские военные нанесли удары тремя УМПБ Д-30 СН, сообщил в утренней сводке глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".