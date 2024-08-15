Главные новости Харькова 15 августа: ночью летали «Шахеды»

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06:46

Ночью на Харьковщине были замечены «шахеды»

Тревогу в Харькове и области объявили в 00:03. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

В 00:34 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что в регионе замечены вражеские БпЛА. Он призвал быть осторожными и не снимать работу ПВО.

По состоянию на 01:40 вражеские БпЛА продолжали фиксироваться в Харьковской области. Они держали курс на Полтавщину/Сумщину.

В 05:07 в ВС ВСУ сообщали, что «Шахеды» наблюдались только на Харьковщине.

Уже в 05:36 вражеские дроны сменили курс на Полтавщину/Сумщину.

В 06:12 раздался отбой, однако только на минуту. Сирена снова зазвучала в 06:13. Отбой воздушной тревоги был объявлен в 06:25.