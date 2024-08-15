Главные новости Харькова 15 августа: ночью летали «Шахеды»
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:46
Ночью на Харьковщине были замечены «шахеды»
Тревогу в Харькове и области объявили в 00:03. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.
В 00:34 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал, что в регионе замечены вражеские БпЛА. Он призвал быть осторожными и не снимать работу ПВО.
По состоянию на 01:40 вражеские БпЛА продолжали фиксироваться в Харьковской области. Они держали курс на Полтавщину/Сумщину.
В 05:07 в ВС ВСУ сообщали, что «Шахеды» наблюдались только на Харьковщине.
Уже в 05:36 вражеские дроны сменили курс на Полтавщину/Сумщину.
В 06:12 раздался отбой, однако только на минуту. Сирена снова зазвучала в 06:13. Отбой воздушной тревоги был объявлен в 06:25.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ВСУ, Мельник, ночь, тревога, ударные, Харьков, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 06:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".