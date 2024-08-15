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Головні новини Харкова 15 серпня: вночі літали «шахеди»

Події 06:46   15.08.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 15 серпня: вночі літали «шахеди» Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:46

Вночі на Харківщині були помічені «шахеди»

Тривогу у Харкові та області оголосили о 00:03. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.

О 00:34 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що у регіоні помічені ворожі БпЛА. Він закликав бути обережними та не знімати роботу ППО.

Станом на 01:40 ворожі БпЛА продовжували фіксуватися на Харківщині. Вони тримали курс на Полтавщину/Сумщину.

О 05:07 у ПС ЗСУ повідомляли, що «шахеди» спостерігалися тільки у Харківській області.

Вже о 05:36 ворожі дрони змінили курс на Полтавщину/Сумщину.

О 06:12 пролунав відбій, однак лише на хвилину. Сирена знову зазвучала о 06:13. Відбій повітряної тривоги оголосили о 06:25.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 06:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".