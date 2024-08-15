Головні новини Харкова 15 серпня: вночі літали «шахеди»
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:46
Вночі на Харківщині були помічені «шахеди»
Тривогу у Харкові та області оголосили о 00:03. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.
О 00:34 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що у регіоні помічені ворожі БпЛА. Він закликав бути обережними та не знімати роботу ППО.
Станом на 01:40 ворожі БпЛА продовжували фіксуватися на Харківщині. Вони тримали курс на Полтавщину/Сумщину.
О 05:07 у ПС ЗСУ повідомляли, що «шахеди» спостерігалися тільки у Харківській області.
Вже о 05:36 ворожі дрони змінили курс на Полтавщину/Сумщину.
О 06:12 пролунав відбій, однак лише на хвилину. Сирена знову зазвучала о 06:13. Відбій повітряної тривоги оголосили о 06:25.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ЗСУ, Мельник, ночь, тревога, ударные, Харків, харківщина, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 15 серпня: вночі літали «шахеди»»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 06:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".