Головні новини Харкова 15 серпня: вночі літали «шахеди»

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06:46

Вночі на Харківщині були помічені «шахеди»

Тривогу у Харкові та області оголосили о 00:03. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.

О 00:34 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що у регіоні помічені ворожі БпЛА. Він закликав бути обережними та не знімати роботу ППО.

Станом на 01:40 ворожі БпЛА продовжували фіксуватися на Харківщині. Вони тримали курс на Полтавщину/Сумщину.

О 05:07 у ПС ЗСУ повідомляли, що «шахеди» спостерігалися тільки у Харківській області.

Вже о 05:36 ворожі дрони змінили курс на Полтавщину/Сумщину.

О 06:12 пролунав відбій, однак лише на хвилину. Сирена знову зазвучала о 06:13. Відбій повітряної тривоги оголосили о 06:25.