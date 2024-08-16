По Приколотному прилетіли 3 УМПБ, по Золочеву – 4 КАБи – поліція Харківщини
По селищу Приколотне Куп’янського району вдень 15 серпня російські військові завдали ударів трьома УМПБ Д-30 СН, повідомив у ранковому зведенні голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
За його даними, боєприпаси влучили по території приватного підприємства. Пошкоджені будівлі цього підприємства та освітньої установи.
По селищу Золочів, розповів начальник облуправління Нацполіції, напередодні було завдано чотири авіаудари керованими авіабомбами.
Як повідомлялося, близько 15:30 15 серпня авіаудару зазнало підприємство у селищі Приколотне Куп’янського району. Двоє працівників загинули, ще шестеро людей отримали поранення. Також у селищі було пошкоджено ліцей. Близько 12:30 КАБи прилетіли по центру селища Золочів. Було знищено та пошкоджено 35 приватних будинків, гаражі, приміщення музичної школи, будинок культури, три магазини, чотири авто, адмінбудівлю, приміщення газети «Зоря», будівлю відділення поліції, енерго- та газові мережі. Постраждали шість цивільних, серед яких 12-річний хлопчик. За даними облпрокуратури, дитина отримала поранення і була доправлена до лікарні. У частини постраждалих – гостра реакція на стрес.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Владимир Тимошко, золочів, поліція Харківський області, Приколотное;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 10:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По селищу Приколотне Куп’янського району вдень 15 серпня російські військові завдали ударів трьома УМПБ Д-30 СН, повідомив у ранковому зведенні голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".