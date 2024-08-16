Враг готовится к штурмам в районе Липцев и в Волчанске — ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки обстановка на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела. Защитники дают бой врагу и на отдельных участках проводят результативные штурмы для улучшения обороны и восстановления позиций, сообщает ОТГВ «Харьков» в сводке на 9:30.

По данным ОТГВ:

— В районе поселка Глубокое противник провел поиск и эвакуацию санитарных потерь, осуществляет мероприятия логистического обеспечения с использованием беспилотных систем.

— В районе села Липцы оккупанты осуществили перегруппировку личного состава. С целью обеспечения штурмов наращивают систему связи, пополняют боекомплект и запасы воды.

— В районе села Огурцово отмечена доставка личного состава с применением мототехники.

— В центре Волчанска наблюдается перегруппировка личного состава противника из подразделений 4-й добровольческой штурмовой бригады и 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-го армейского корпуса с целью продолжения штурмов.

Как отмечают в группировке, за минувшие сутки произошло семь боев. Кроме того, враг совершил два авиаудара с использованием пяти КАБов и нанес два ракетных удара (Х-59 и С-300). Также противник совершил 65 ударов дронами-камикадзе и 393 раза обстрелял позиции СОУ. С начала текущих суток продолжаются три боя в районах Волчанска и Липцев.

За минувшие сутки враг потерял убитыми и ранеными 107 человек. Были уничтожены и повреждены 75 единиц вооружения и военной техники, в частности: ББМ, 11 артсистем, 14 авто, 9 единиц спецтехники и 40 БпЛА. Также уничтожены 36 укрытий личного состава, место хранения ГСМ и КНП мотострелковой роты.