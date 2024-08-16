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Ворог готується до штурмів у районі Липців та у Вовчанську – ОТУВ «Харків»

Події 10:47   16.08.2024
Олена Нагорна
Ворог готується до штурмів у районі Липців та у Вовчанську – ОТУВ «Харків»

Минулої доби обстановка на півночі Харківщини істотних змін не зазнала. Захисники дають бій ворогові й на окремих ділянках проводять результативні штурми для покращення оборони та відновлення позицій, повідомляє ОТУВ «Харків» у зведенні на 9:30.

За даними ОТУВ:

– У районі селища Глибоке супротивник провів пошук та евакуацію санітарних втрат, здійснює заходи логістичного забезпечення з використанням безпілотних систем. 

– У районі села Липці окупанти здійснили перегрупування особового складу. З метою забезпечення штурмів нарощують систему зв’язку, поповнюють боєкомплект та запаси води.

– У районі села Огірцеве відмічена доставка особового складу із застосуванням мототехніки. 

– У центрі Вовчанська спостерігається перегрупування особового складу супротивника з підрозділів 4-ї добровольчої штурмової бригади та 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-го армійського корпусу з метою продовження штурмів. 

Як зазначають в угрупованні, минулої доби відбулося сім боїв.  Крім того, ворог здійснив два авіаудари з використанням п’яти КАБів та завдав два ракетні удари (Х-59 та С-300). Також супротивник здійснив 65 ударів дронами-камікадзе та 393 рази обстрілював позиції СОУ. Від початку цієї доби тривають три бої у районах Вовчанська та Липців. 

За минулу добу ворог втратив вбитими та пораненими 107 осіб. Були знищені та пошкоджені 75 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: ББМ, 11 артсистем, 14 авто, 9 одиниць спецтехніки та 40 БпЛА. Також знищені 36 укриттів особового супротивника, місце зберігання ПММ та КСП мотострілецької роти. 

Читайте також: ГШ: сім боїв за добу на півночі Харківщини та 16 – на Куп’янському напрямку

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 10:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби обстановка на півночі Харківщини істотних змін не зазнала. Захисники дають бій ворогові й на окремих ділянках проводять результативні штурми для покращення оборони та відновлення позицій, повідомляє ОТУВ «Харків» у зведенні на 9:30.".