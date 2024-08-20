Пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим в Индустриальном районе Харькова
На улице Библика в Харькове 19 августа нетрезвый мужчина приставал к прохожим, оскорблял их и угрожал физической расправой. Затем вынес ружье и выстрелили в их сторону. К счастью, никто не пострадал.
О таких событиях сообщил один из потерпевших. Правоохранители прибыли на место и задержали агрессора — 52-летнего харьковчанина, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Оружие изъяли, направили доказательства на экспертное исследование и открыли уголовное производство ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция Харьковской области, стрельба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 13:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Библика в Харькове 19 августа нетрезвый мужчина приставал к прохожим, оскорблял их и угрожал физической расправой. Затем вынес ружье и выстрелили в их сторону. К счастью, никто не пострадал.".