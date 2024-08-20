Пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим в Индустриальном районе Харькова

На улице Библика в Харькове 19 августа нетрезвый мужчина приставал к прохожим, оскорблял их и угрожал физической расправой. Затем вынес ружье и выстрелили в их сторону. К счастью, никто не пострадал.

О таких событиях сообщил один из потерпевших. Правоохранители прибыли на место и задержали агрессора — 52-летнего харьковчанина, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оружие изъяли, направили доказательства на экспертное исследование и открыли уголовное производство ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.