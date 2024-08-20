Live
  • Вт 20.08.2024
  • Харьков  +35°С
  • USD 41.3
  • EUR 45.61

Пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим в Индустриальном районе Харькова

Происшествия 13:15   20.08.2024
Елена Нагорная
Пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим в Индустриальном районе Харькова

На улице Библика в Харькове 19 августа нетрезвый мужчина приставал к прохожим, оскорблял их и угрожал физической расправой. Затем вынес ружье и выстрелили в их сторону. К счастью, никто не пострадал.

О таких событиях сообщил один из потерпевших. Правоохранители прибыли на место и задержали агрессора — 52-летнего харьковчанина, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оружие изъяли, направили доказательства на экспертное исследование и открыли уголовное производство ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте также: Военные устроили стрельбу в подразделении на Харьковщине: трое погибших

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации
Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации
20.08.2024, 10:41
Свет в Харькове и области отключат по графику с 16:00 – облэнерго
Свет в Харькове и области отключат по графику с 16:00 – облэнерго
20.08.2024, 10:13
Суперлуние видели над Харьковом: что это за явление, рассказал астроном (фото)
Суперлуние видели над Харьковом: что это за явление, рассказал астроном (фото)
20.08.2024, 07:41
Пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим в Индустриальном районе Харькова
Пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим в Индустриальном районе Харькова
20.08.2024, 13:15
На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут
На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут
20.08.2024, 11:26
Еще 5 млрд выделяет Кабмин на укрытия в школах: Шмыгаль упомянул Харьковщину
Еще 5 млрд выделяет Кабмин на укрытия в школах: Шмыгаль упомянул Харьковщину
20.08.2024, 14:13

Новости по теме:

11:11
На ферме на Харьковщине переселенцев заставляли работать за еду — НПУ (фото)
10:03
По Приколотному прилетели 3 УМПБ, по Золочеву — 4 КАБа — полиция Харьковщины
16:43
За ночь поджег шесть авто военных: в Харькове задержали контрактника-дезертира
15:52
На Алексеевку в Харькове вызывали полицию, чтобы угомонить домашнего тирана
15:18
Газовый баллон взорвался на Харьковщине: один мужчина погиб, второй в больнице

Вы читали новость: «Пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим в Индустриальном районе Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Библика в Харькове 19 августа нетрезвый мужчина приставал к прохожим, оскорблял их и угрожал физической расправой. Затем вынес ружье и выстрелили в их сторону. К счастью, никто не пострадал.".