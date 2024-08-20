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П’яний чоловік влаштував стрілянину в Індустріальному районі Харкова

Події 13:15   20.08.2024
Олена Нагорна
П’яний чоловік влаштував стрілянину в Індустріальному районі Харкова

На вулиці Біблика у Харкові 19 серпня нетверезий чоловік чіплявся до перехожих, ображав їх та погрожував фізичною розправою. Потім виніс рушницю і вистрілив у їхній бік. На щастя, ніхто не постраждав.

Про такі події повідомив один із потерпілих. Правоохоронці прибули на місце та затримали агресора – 52-річного харків’янина, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зброю вилучили, направили докази на експертне дослідження та відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Біблика у Харкові 19 серпня нетверезий чоловік чіплявся до перехожих, ображав їх та погрожував фізичною розправою. Потім виніс рушницю і вистрілив у їхній бік. На щастя, ніхто не постраждав.".