П’яний чоловік влаштував стрілянину в Індустріальному районі Харкова
На вулиці Біблика у Харкові 19 серпня нетверезий чоловік чіплявся до перехожих, ображав їх та погрожував фізичною розправою. Потім виніс рушницю і вистрілив у їхній бік. На щастя, ніхто не постраждав.
Про такі події повідомив один із потерпілих. Правоохоронці прибули на місце та затримали агресора – 52-річного харків’янина, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Зброю вилучили, направили докази на експертне дослідження та відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: поліція Харківський області, стрельба, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 13:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Біблика у Харкові 19 серпня нетверезий чоловік чіплявся до перехожих, ображав їх та погрожував фізичною розправою. Потім виніс рушницю і вистрілив у їхній бік. На щастя, ніхто не постраждав.".