П’яний чоловік влаштував стрілянину в Індустріальному районі Харкова

На вулиці Біблика у Харкові 19 серпня нетверезий чоловік чіплявся до перехожих, ображав їх та погрожував фізичною розправою. Потім виніс рушницю і вистрілив у їхній бік. На щастя, ніхто не постраждав.

Про такі події повідомив один із потерпілих. Правоохоронці прибули на місце та затримали агресора – 52-річного харків’янина, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зброю вилучили, направили докази на експертне дослідження та відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.