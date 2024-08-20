Свет в Харькове и области отключат по графику с 16:00 – облэнерго
Сегодня, 20 августа, в Харьковской области с 16:00 будет применяться график почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго», ссылаясь на данные НЭК «Укрэнерго».
«В другие часы – без ограничений. Потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается», – отметили энергетики.
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 10:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 20 августа, в Харьковской области с 16:00 будет применяться график почасовых отключений, сообщили в АО «Харьковоблэнерго», ссылаясь на данные НЭК «Укрэнерго».".