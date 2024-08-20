Світло у Харкові та області відключать за графіком із 16:00 – обленерго

Сьогодні, 20 серпня, на Харківщині з 16:00 буде застосовуватись графік погодинних відключень, повідомили в АТ «Харківобленерго», посилаючись на дані НЕК «Укренерго».

«В інші години – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується», – зазначили енергетики.