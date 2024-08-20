Світло у Харкові та області відключать за графіком із 16:00 – обленерго
Сьогодні, 20 серпня, на Харківщині з 16:00 буде застосовуватись графік погодинних відключень, повідомили в АТ «Харківобленерго», посилаючись на дані НЕК «Укренерго».
«В інші години – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується», – зазначили енергетики.
Читайте також: З’явився новий графік відключень світла у Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: график, область, облэнерго, отключат, світло, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Світло у Харкові та області відключать за графіком із 16:00 – обленерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 10:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 20 серпня, на Харківщині з 16:00 буде застосовуватись графік погодинних відключень, повідомили в АТ «Харківобленерго», посилаючись на дані НЕК «Укренерго».".