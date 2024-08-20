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Світло у Харкові та області відключать за графіком із 16:00 – обленерго

Суспільство 10:13   20.08.2024
Вікторія Яковенко
Світло у Харкові та області відключать за графіком із 16:00 – обленерго

Сьогодні, 20 серпня, на Харківщині з 16:00 буде застосовуватись графік погодинних відключень, повідомили в АТ «Харківобленерго», посилаючись на дані НЕК «Укренерго».

«В інші години – без обмежень. Споживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується», – зазначили енергетики.

Читайте також: З’явився новий графік відключень світла у Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 10:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 20 серпня, на Харківщині з 16:00 буде застосовуватись графік погодинних відключень, повідомили в АТ «Харківобленерго», посилаючись на дані НЕК «Укренерго».".