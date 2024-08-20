Войска РФ продвинулись на севере Харьковщины: ISW не подтверждает (карты)
О продвижении армии РФ к югу от Глубокого (к северу от Харькова) сообщил российский блогер, однако Институт изучения войны (ISW) не подтверждает это заявление.
«Командир батальона украинских спецназовцев заявил в интервью 19 августа, что бывшие элементы группы «Вагнера» и неуказанные элементы российской морской пехоты, ранее дислоцированные в Донецкой области, ранее действовали в районе Глубокого. ISW наблюдала за действиями подразделений 155-й бригады морской пехоты России, боровшихся на севере Харьковской области, до передислокации подразделений бригады и сообщений о передислокации подразделений 810-й бригады морской пехоты для поддержки оборонных операций России в Курской области», — говорится в сообщении.
Также в ISW заявили, что ВС РФ недавно продвинулись в районе населенных пунктов Купянск и Сватово.
«Геолокационные кадры, опубликованные 18 и 19 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись юго-западнее Новоселовского (юго-восточнее Купянска) и юго-западнее Андреевки (к западу от Сватового). Российские блоггеры утверждали, что войска РФ также продвинулись в районе Табаевки, Песчаного и Макеевки, но ISW не нашел подтверждения этим заявлениям», — рассказали аналитики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, аналитики, купянск, продвижение, рф, север, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 07:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении армии РФ к югу от Глубокого (к северу от Харькова) сообщил российский блогер, однако Институт изучения войны (ISW) не подтверждает это заявление.".