Війська РФ просунулись на півночі Харківщини: ISW не підтверджує (карти)

Про просування армії РФ на південь від Глибокого (на північ від Харкова) повідомив російський блогер, але Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує цю заяву.

«Командир батальйону українських спецназівців заявив в інтерв’ю 19 серпня, що колишні елементи групи «Вагнера» та невказані елементи російської морської піхоти, раніше дислоковані на Донеччині, раніше діяли в районі Глибокого. ISW спостерігала за діями підрозділів 155-ї бригади морської піхоти Росії, що боролися на півночі Харківської області, до передислокації підрозділів бригади та повідомлення про передислокацію підрозділів 810-ї бригади морської піхоти для підтримки оборонних операцій Росії в Курській області», – йдеться у повідомленні.

Також в ISW заявили, що ЗС РФ нещодавно просунулися в районі населених пунктів Куп’янськ і Сватове.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 18 і 19 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новоселівського (південний схід від Куп’янська) і на південний захід від Андріївки (на захід від Сватового). Російські блогери стверджували, що війська РФ також просунулися в районі Табаївки, Піщаного і Макіївки, але ISW не виявив підтвердження цим заявам», – розповіли аналітики.

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