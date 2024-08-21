Live
  • Ср 21.08.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.35
  • EUR 45.82

Погибший, двое пострадавших и ряд пожаров – Синегубов о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:15   21.08.2024
Виктория Яковенко
Погибший, двое пострадавших и ряд пожаров – Синегубов о сутках на Харьковщине скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов за сутки на Харьковщине.

«10:50 поселок Казачья Лопань. В результате попадания дроном в гражданский автомобиль пострадал 61-летний мужчина, погиб 65-летний водитель. 09:50 город Купянск. В результате обстрела пострадала 59-летняя женщина», — сообщил глава ХОВА.

Он добавил, что в результате обстрела предприятия в селе Нечволодовка горели пластиковые трубы и дрова. Позже в населенном пункте из-за ударов РФ произошли пожары в частном доме, хозяйственном сооружении и грузовике.

Пожары в результате обстрелов также произошли в населенных пунктах Новый мир, Глущенково и Куриловка.

Читайте также: 22 удара за неделю: танк РФ вновь терроризирует приграничье Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Особо ценные земли под Харьковом за четверть миллиарда хотят забрать у ООО
Особо ценные земли под Харьковом за четверть миллиарда хотят забрать у ООО
20.08.2024, 12:54
Дом с Градусником в центре Харькова ушел с аукциона за 60 млн: кто покупает
Дом с Градусником в центре Харькова ушел с аукциона за 60 млн: кто покупает
20.08.2024, 14:56
Погибший, двое пострадавших и ряд пожаров – Синегубов о сутках на Харьковщине
Погибший, двое пострадавших и ряд пожаров – Синегубов о сутках на Харьковщине
21.08.2024, 08:15
Главные новости Харькова 21 августа: погибший и пострадавшие от обстрелов
Главные новости Харькова 21 августа: погибший и пострадавшие от обстрелов
21.08.2024, 08:54
Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации
Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации
20.08.2024, 10:41
ГШ: 11 раз враг штурмовал на севере Харьковщины, 15 боев было на Купянщине
ГШ: 11 раз враг штурмовал на севере Харьковщины, 15 боев было на Купянщине
21.08.2024, 08:50

Новости по теме:

08:28
Мужчина погиб в пожаре на Харьковщине — ГСЧС
16:10
Тело погибшего изъяли из-под завалов в Лозовой Харьковской области
06:16
По Харькову РФ ударила ракетами С-300: есть погибший – Терехов
16:41
Погибшего из-за удара по Будам полицейского Кощея проводили в последний путь
20:21
2 погибших, 4 пострадавших – РФ нанесла авиаудары по Купянск-Узловому

Вы читали новость: «Погибший, двое пострадавших и ряд пожаров – Синегубов о сутках на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов за сутки на Харьковщине.".