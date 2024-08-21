Погибший, двое пострадавших и ряд пожаров – Синегубов о сутках на Харьковщине
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Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов за сутки на Харьковщине.
«10:50 поселок Казачья Лопань. В результате попадания дроном в гражданский автомобиль пострадал 61-летний мужчина, погиб 65-летний водитель. 09:50 город Купянск. В результате обстрела пострадала 59-летняя женщина», — сообщил глава ХОВА.
Он добавил, что в результате обстрела предприятия в селе Нечволодовка горели пластиковые трубы и дрова. Позже в населенном пункте из-за ударов РФ произошли пожары в частном доме, хозяйственном сооружении и грузовике.
Пожары в результате обстрелов также произошли в населенных пунктах Новый мир, Глущенково и Куриловка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, обстрелы, погибший, пожары, пострадали, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 08:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов за сутки на Харьковщине.".