Погибший, двое пострадавших и ряд пожаров – Синегубов о сутках на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов за сутки на Харьковщине.

«10:50 поселок Казачья Лопань. В результате попадания дроном в гражданский автомобиль пострадал 61-летний мужчина, погиб 65-летний водитель. 09:50 город Купянск. В результате обстрела пострадала 59-летняя женщина», — сообщил глава ХОВА.

Он добавил, что в результате обстрела предприятия в селе Нечволодовка горели пластиковые трубы и дрова. Позже в населенном пункте из-за ударов РФ произошли пожары в частном доме, хозяйственном сооружении и грузовике.

Пожары в результате обстрелов также произошли в населенных пунктах Новый мир, Глущенково и Куриловка.