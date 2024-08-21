Загиблий, двоє постраждалих і низка пожеж – Синєгубов про добу на Харківщині
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Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про наслідки ворожих обстрілів за добу на Харківщині.
«10:50 селище Козача Лопань. Внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль постраждав 61-річний чоловік, загинув 65-річний водій. 09:50 місто Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка», – повідомив голова ХОВА.
Він додав, що внаслідок обстрілу підприємства в селі Нечволодівка горіли пластикові труби та дрова. Пізніше в населеному пункті через удари РФ сталися пожежі в приватному будинку, господарчій споруді та вантажівці.
Пожежі внаслідок обстрілів також сталися в населених пунктах Новий мир, Глущенкове та Курилівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 08:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про наслідки ворожих обстрілів за добу на Харківщині.".