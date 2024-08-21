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Загиблий, двоє постраждалих і низка пожеж – Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:15   21.08.2024
Вікторія Яковенко
Загиблий, двоє постраждалих і низка пожеж – Синєгубов про добу на Харківщині скриншот

Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про наслідки ворожих обстрілів за добу на Харківщині.

«10:50 селище Козача Лопань. Внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль постраждав 61-річний чоловік, загинув 65-річний водій. 09:50 місто Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка», – повідомив голова ХОВА.

Він додав, що внаслідок обстрілу підприємства в селі Нечволодівка горіли пластикові труби та дрова. Пізніше в населеному пункті через удари РФ сталися пожежі в приватному будинку, господарчій споруді та вантажівці.

Пожежі внаслідок обстрілів також сталися в населених пунктах Новий мир, Глущенкове та Курилівка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 08:15;

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