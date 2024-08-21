Live
  • Ср 21.08.2024
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.35
  • EUR 45.82

Терехов сообщил, как в Харькове будут отмечать День города

Общество 10:49   21.08.2024
Виктория Яковенко
Терехов сообщил, как в Харькове будут отмечать День города скриншот

В Харькове, 23 августа, в День города, не будет масштабных празднований, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Так как есть степень опасности для горожан. Мы будем проводить только официальные мероприятия и в этот день, 23 августа, в День города Харьков, День Государственного флага и День освобождения от нацистских захватчиков, будем отмечать очень кратко», — сказал мэр.

Читайте также: На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов сообщил, как в Харькове будут отмечать День города
Терехов сообщил, как в Харькове будут отмечать День города
21.08.2024, 10:49
Особо ценные земли под Харьковом за четверть миллиарда хотят забрать у ООО
Особо ценные земли под Харьковом за четверть миллиарда хотят забрать у ООО
20.08.2024, 12:54
Дом с Градусником в центре Харькова ушел с аукциона за 60 млн: кто покупает
Дом с Градусником в центре Харькова ушел с аукциона за 60 млн: кто покупает
20.08.2024, 14:56
Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации
Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации
20.08.2024, 10:41
Главные новости Харькова 21 августа: Терехов о праздновании Дня города
Главные новости Харькова 21 августа: Терехов о праздновании Дня города
21.08.2024, 11:13
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
21.08.2024, 11:54

Новости по теме:

21:19
В Краснограде на Харьковщине – дискуссия по поводу даты Дня города: в чем дело
15:49
Сегодня Купянску исполняется 368 лет: поздравления Синегубова и Беседина
19:40
Над мэрией Оксфорда подняли флаг Украины в знак поддержки Харькова
13:12
В Харькове более 40 пар поженились в День города и День флага (фото)
09:25
Кот Степан поздравил харьковчан

Вы читали новость: «Терехов сообщил, как в Харькове будут отмечать День города»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 10:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, 23 августа, в День города, не будет масштабных празднований, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".