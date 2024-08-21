Терехов сообщил, как в Харькове будут отмечать День города
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В Харькове, 23 августа, в День города, не будет масштабных празднований, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Так как есть степень опасности для горожан. Мы будем проводить только официальные мероприятия и в этот день, 23 августа, в День города Харьков, День Государственного флага и День освобождения от нацистских захватчиков, будем отмечать очень кратко», — сказал мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: день города, масштаб, празднования, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 10:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, 23 августа, в День города, не будет масштабных празднований, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".