Терехов сообщил, как в Харькове будут отмечать День города

В Харькове, 23 августа, в День города, не будет масштабных празднований, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Так как есть степень опасности для горожан. Мы будем проводить только официальные мероприятия и в этот день, 23 августа, в День города Харьков, День Государственного флага и День освобождения от нацистских захватчиков, будем отмечать очень кратко», — сказал мэр.