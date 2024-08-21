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Терехов повідомив, як у Харкові відзначатимуть День міста

Суспільство 10:49   21.08.2024
Вікторія Яковенко
Терехов повідомив, як у Харкові відзначатимуть День міста скриншот

У Харкові, 23 серпня, у День міста, не буде масштабних святкувань, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Бо є ступінь небезпеки для містян. Ми будемо проводити тільки офіційні заходи і цей день, 23 серпня, в День міста Харків, День Державного прапора і День визволення від нацистських загарбників, будемо відзначати дуже стисло», – сказав мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 10:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, 23 серпня, у День міста, не буде масштабних святкувань, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".