Терехов повідомив, як у Харкові відзначатимуть День міста
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У Харкові, 23 серпня, у День міста, не буде масштабних святкувань, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
«Бо є ступінь небезпеки для містян. Ми будемо проводити тільки офіційні заходи і цей день, 23 серпня, в День міста Харків, День Державного прапора і День визволення від нацистських загарбників, будемо відзначати дуже стисло», – сказав мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: день города, масштаб, празднования, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 10:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, 23 серпня, у День міста, не буде масштабних святкувань, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".