Терехов повідомив, як у Харкові відзначатимуть День міста

У Харкові, 23 серпня, у День міста, не буде масштабних святкувань, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Бо є ступінь небезпеки для містян. Ми будемо проводити тільки офіційні заходи і цей день, 23 серпня, в День міста Харків, День Державного прапора і День визволення від нацистських загарбників, будемо відзначати дуже стисло», – сказав мер.