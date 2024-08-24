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Жара продолжается: какой будет погода в воскресенье в Харькове и области

Погода 20:19   24.08.2024
Виктория Яковенко
Жара продолжается: какой будет погода в воскресенье в Харькове и области Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 25 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем ​​– 33 – 35, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем ​​– 32 – 37 градусов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 20:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 25 августа, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".