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Спека продовжується: якою буде погода в неділю в Харкові та області

Погода 20:19   24.08.2024
Вікторія Яковенко
Спека продовжується: якою буде погода в неділю в Харкові та області Фото: Василь Голосний

У неділю, 25 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 33 – 35, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 32 – 37.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 20:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 25 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".