Спека продовжується: якою буде погода в неділю в Харкові та області

У неділю, 25 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 33 – 35, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 32 – 37.