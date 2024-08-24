Спека продовжується: якою буде погода в неділю в Харкові та області
Фото: Василь Голосний
У неділю, 25 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 33 – 35, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 32 – 37.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 20:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 25 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".