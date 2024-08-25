Харьковчанам в воскресенье не планируют отключать свет — облэнерго

В Харькове и области в воскресенье, 25 августа, не прогнозируют применение графика почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго» и добавили, что при изменении ситуации о мерах ограничения сообщат дополнительно.

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00», — призвали энергетики.

По данным Минэнерго, в результате боевых действий на Харьковщине дважды обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.