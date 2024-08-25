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Харьковчанам в воскресенье не планируют отключать свет — облэнерго

Общество 11:05   25.08.2024
Елена Нагорная
Харьковчанам в воскресенье не планируют отключать свет — облэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В Харькове и области в воскресенье, 25 августа, не прогнозируют применение графика почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго» и добавили, что при изменении ситуации о мерах ограничения сообщат дополнительно.

«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00», — призвали энергетики.

По данным Минэнерго, в результате боевых действий на Харьковщине дважды обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

Читайте также: Опубликован график отключений света в Харькове и области на 24-30 августа

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в воскресенье, 25 августа, не прогнозируют применение графика почасовых отключений электроэнергии".