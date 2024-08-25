Харьковчанам в воскресенье не планируют отключать свет — облэнерго
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
В Харькове и области в воскресенье, 25 августа, не прогнозируют применение графика почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго» и добавили, что при изменении ситуации о мерах ограничения сообщат дополнительно.
«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00», — призвали энергетики.
По данным Минэнерго, в результате боевых действий на Харьковщине дважды обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.
Читайте также: Опубликован график отключений света в Харькове и области на 24-30 августа
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: світло, свет, Харьков, Харьковоблэнерго, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанам в воскресенье не планируют отключать свет — облэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 11:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области в воскресенье, 25 августа, не прогнозируют применение графика почасовых отключений электроэнергии".