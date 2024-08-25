Харків’янам у неділю не планують вимикати світло – обленерго

У Харкові та області у неділю, 25 серпня, не прогнозують застосування графіка погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили у АТ «Харківобленерго» та додали, що при зміні ситуації про заходи обмеження повідомлять додатково.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00», – закликали енергетики.

За даними Міненерго, внаслідок бойових дій на Харківщині двічі знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.