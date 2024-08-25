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Харків’янам у неділю не планують вимикати світло – обленерго

Суспільство 11:05   25.08.2024
Олена Нагорна
Харків’янам у неділю не планують вимикати світло – обленерго Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

У Харкові та області у неділю, 25 серпня, не прогнозують застосування графіка погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили у АТ «Харківобленерго» та додали, що при зміні ситуації про заходи обмеження повідомлять додатково.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00», – закликали енергетики.

За даними Міненерго, внаслідок бойових дій на Харківщині двічі знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 11:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області у неділю, 25 серпня, не прогнозують застосування графіка погодинних відключень електроенергії.".