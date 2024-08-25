Харків’янам у неділю не планують вимикати світло – обленерго
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
У Харкові та області у неділю, 25 серпня, не прогнозують застосування графіка погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомили у АТ «Харківобленерго» та додали, що при зміні ситуації про заходи обмеження повідомлять додатково.
«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно з 16:00 до 22:00», – закликали енергетики.
За даними Міненерго, внаслідок бойових дій на Харківщині двічі знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.
Читайте також: Опублікований графік вимкнень світла в Харкові та області на 24-30 серпня
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 11:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області у неділю, 25 серпня, не прогнозують застосування графіка погодинних відключень електроенергії.".