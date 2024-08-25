Один бой идет на севере Харьковщины, три — на Купянском направлении — Генштаб

Три атаки провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще семь — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении враг атаковал вблизи Липцев и Волчанска, где еще продолжается один бой.

На Купянском направлении оккупанты штурмовали в сторону Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. Продолжаются три боя.