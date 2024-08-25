Один бой идет на севере Харьковщины, три — на Купянском направлении — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Три атаки провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще семь — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении враг атаковал вблизи Липцев и Волчанска, где еще продолжается один бой.
На Купянском направлении оккупанты штурмовали в сторону Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. Продолжаются три боя.
Читайте также: ГШ: 14 боев было за сутки на Купянском направлении и три на севере Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Один бой идет на севере Харьковщины, три — на Купянском направлении — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 16:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще семь — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".