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Один бой идет на севере Харьковщины, три — на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 16:48   25.08.2024
Елена Нагорная
Один бой идет на севере Харьковщины, три — на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Три атаки провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще семь — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении враг атаковал вблизи Липцев и Волчанска, где еще продолжается один бой.

На Купянском направлении оккупанты штурмовали в сторону Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. Продолжаются три боя.

Читайте также: ГШ: 14 боев было за сутки на Купянском направлении и три на севере Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 16:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще семь — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".