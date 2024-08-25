Один бій іде на півночі Харківщини, три – на Куп’янському напрямку – Генштаб

Три атаки провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та ще сім – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку ворог атакував поблизу Липців і Вовчанська, де ще триває один бій.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмували у бік Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. Тривають три бої.