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Один бій іде на півночі Харківщини, три – на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 16:48   25.08.2024
Олена Нагорна
Один бій іде на півночі Харківщини, три – на Куп’янському напрямку – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Три атаки провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та ще сім – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку ворог атакував поблизу Липців і Вовчанська, де ще триває один бій.

На Куп’янському напрямку окупанти штурмували у бік Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. Тривають три бої.

Читайте також: ГШ: 14 боїв було за добу на Куп’янському напрямку і три на півночі Харківщини

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та ще сім – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".