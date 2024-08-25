Один бій іде на півночі Харківщини, три – на Куп’янському напрямку – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Три атаки провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та ще сім – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку ворог атакував поблизу Липців і Вовчанська, де ще триває один бій.
На Куп’янському напрямку окупанти штурмували у бік Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. Тривають три бої.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 16:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та ще сім – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".