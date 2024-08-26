Враг пытается вернуть территории — боец 3-й ОШБр о «харьковском наступлении»

Враг пытается вернуть территории, которые в рамках «харьковского наступления» в середине августа отвоевала 3-я отдельная штурмовая бригада, в результате чего несет значительные потери, рассказал в эфире нацмарафона «Ткач», главный сержант роты БпАК 3-й ОШБр.

«Конечно, враг не успокаивается, пытается контратаковать и отбить те территории, которые мы штурмовали. Проводит уже отточенные мясные штурмы, привлекая не сильно подготовленных бойцов. Тем самым они пытаются прощупать наши огневые позиции. А мы в то же время стараемся применять все больше и больше беспилотных комплексов, как наземного типа, так и авиационного. Тем самым мы сохраняем жизни наших бойцов. Но все же без штурмовиков, без пехоты удержать фронт и проводить штурмовые действия невозможно», — отметил военный.

С нежеланием врага отойти и его надеждами вернуть территории защитник связывает обострение ситуации на Лимано-Купянском направлении, где в последнее время возросло количество боев.

«Они сейчас привлекают свои резервы, усиливают артиллерию дальнобойную. Но мы стараемся выявлять врага еще на подступах, на дальних подходах. Чтобы поразить еще до того, как они развернутся и начнут свои действия», — сказал боец.

Ранее в 3-й ОШБр сообщали, что 15 августа в результате контратак на Харьковщине взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулись вглубь фронта почти на два километра. Противник потерял около трех сотен солдат и часть техники. По данным DeepState, эта операция проходила в период с 12 по 15 августа в районе села Нововодяное Луганской области, вблизи админграницы с Харьковщиной.