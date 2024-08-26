Ворог намагається відбити території – боєць 3-ї ОШБр про «харківський наступ»

Ворог намагається повернути території, які у межах «харківського наступу» у середині серпня відвоювала 3-тя окрема штурмова бригада, внаслідок чого зазнає значних втрат, розповів в етері нацмарафону «Ткач», головний сержант роти БпАК 3-ї ОШБр.

“Звичайно, ворог не заспокоюється і намагається контратакувати й відбити ті території, які ми штурмували. Проводить вже відточені м’ясні штурми, залучаючи не сильно підготовлених бійців. Тим самим вони намагаються промацати наші вогневі позиції. А ми водночас намагаємося застосовувати все більше і більше безпілотних комплексів, як наземного типу, так і авіаційного. Тим самим ми зберігаємо життя наших бійців. Але все ж таки без штурмовиків, без піхоти утримати фронт і проводити штурмові дії неможливо”, – зазначив військовий.

З небажанням ворога відійти та його надіями повернути території захисник пов’язує загострення ситуації на Лимано-Куп’янському напрямку, де останнім часом зросла кількість боїв.

“Вони зараз залучають свої резерви, підсилюють артилерію далекобійну. Але ми намагаємось виявляти ворога ще на підступах, на далеких підходах. Щоб уразити ще до того, як вони розгорнуться і почнуть свої дії”, – сказав боєць.

Раніше у 3-й ОШБр повідомляли, що 15 серпня внаслідок контратак на Харківщині взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулися вглиб фронту майже на два кілометри. Противник втратив близько трьох сотень солдатів та частину техніки. За даними DeepState, ця операція проходила в період з 12 по 15 серпня в районі села Нововодяне Луганської області, що поблизу адмінкордону з Харківщиною.