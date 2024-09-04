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Под Балаклеей на Харьковщине сразу несколько пожаров — детонируют боеприпасы

Происшествия 21:10   04.09.2024
Елена Нагорная
Под Балаклеей на Харьковщине сразу несколько пожаров — детонируют боеприпасы Иллюстративное фото

Вблизи города Балаклея Изюмского района Харьковской области бушуют пожары, сообщают в Telegram-канале громады.

В частности, огонь охватил поле между селами Новая Гусаровка и Гусаровка.

«Огонь распространяется к дороге, которая соединяет город Балаклея и село Гусаровка. Происходит детонация боеприпасов, оставленных со времен оккупации части громады», — информируют в публикации.

Также горит поле возле села Поповка, огонь подбирается к населенному пункту. Кроме этого, в районе поселка Легеря горят луга. На местах работают ответственные службы.

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Напомним, 2 сентября Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Уже пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС. Начальник ХОВА подчеркнул, что спрогнозировать дальнейшее движение пожара практически невозможно, и под угрозой может быть село Оскол. К вечеру 3 сентября пожар в Оскольской громаде локализировали.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 21:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи города Балаклея Изюмского района Харьковской области бушуют пожары".