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Під Балаклією на Харківщині одразу кілька пожеж – детонують боєприпаси

Події 21:10   04.09.2024
Олена Нагорна
Під Балаклією на Харківщині одразу кілька пожеж – детонують боєприпаси Ілюстративне фото

Поблизу міста Балаклія Ізюмського району Харківської області вирують пожежі, повідомляють у телеграм-каналі громади.

Зокрема, вогонь охопив поле між селами Нова Гусарівка та Гусарівка.

«Вогонь розповсюджується до дороги, яка сполучає місто Балаклія та село Гусарівка. Відбувається детонація боєприпасів, залишених з часів окупації частини громади», — інформують у публікації.

Також горить поле біля села Попівка, вогонь підбирається до населеного пункту. Крім цього, в районі селища Легері горять луки. На місцях працюють відповідальні служби.

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Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Начальник ХОВА наголосив, що спрогнозувати подальший рух пожежі практично неможливо, і під загрозою може бути село Оскіл. До вечора 3 вересня пожежу в Оскільській громаді локалізували.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 21:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу міста Балаклія Ізюмського району Харківської області вирують пожежі".