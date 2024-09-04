Під Балаклією на Харківщині одразу кілька пожеж – детонують боєприпаси
Поблизу міста Балаклія Ізюмського району Харківської області вирують пожежі, повідомляють у телеграм-каналі громади.
Зокрема, вогонь охопив поле між селами Нова Гусарівка та Гусарівка.
«Вогонь розповсюджується до дороги, яка сполучає місто Балаклія та село Гусарівка. Відбувається детонація боєприпасів, залишених з часів окупації частини громади», — інформують у публікації.
Також горить поле біля села Попівка, вогонь підбирається до населеного пункту. Крім цього, в районі селища Легері горять луки. На місцях працюють відповідальні служби.
Читайте також: Синєгубов показав, як вигорів ліс на Харківщині (відео)
Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Начальник ХОВА наголосив, що спрогнозувати подальший рух пожежі практично неможливо, і під загрозою може бути село Оскіл. До вечора 3 вересня пожежу в Оскільській громаді локалізували.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Балаклія, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Під Балаклією на Харківщині одразу кілька пожеж – детонують боєприпаси»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 21:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу міста Балаклія Ізюмського району Харківської області вирують пожежі".