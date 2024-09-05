Обстрелы и погода способствуют пожарам, угроза сохраняется — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов пока не советует эвакуированным из села Студенток Оскольской громады Изюмского района возвращаться домой, потому что несмотря на локализацию масштабного пожара опасность сохраняется.

«Фактически один населенный пункт выгорел, 250 домовладений пострадали. Люди уже сейчас возвращаются, хотя опасность еще не миновала. Потому что лесные пожары продолжаются. Да, он локализован, но все равно. Конечно, мы должны обеспечивать жизнедеятельность, но все равно возвращаться на территории, где плотность минирования и опасность военная… Конечно, должны противодействовать этому», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Он напомнил, что масштабный пожар пришел на Харьковщину из Донецкой области и возник из-за обстрелов лесов оккупантами. На территории региона, отметил начальник ХОВА, сейчас есть три очага возгорания.

«Как показывает практика, опасность еще сохраняется. Постоянно идут обстрелы, погодные условия, к сожалению, способствуют распространению огня. Поэтому у нас усиленно работают подразделения ГСЧС. Это сводные отряды и из соседних областей. Всего около 100 единиц техники и почти 300 работников подразделений ГСЧС», — добавил Синегубов.

Напомним, 2 сентября Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС. Начальник ХОВА подчеркнул, что спрогнозировать дальнейшее движение пожара практически невозможно, и под угрозой может быть село Оскол. К вечеру 3 сентября пожар в Оскольской громаде локализировали. 5 сентября Синегубов сообщил, что пожар разрушил более 130 домовладений в селе Студенок, где проживали 205 человек. Жители остаются в населенном пункте, более 180 эвакуированных вернулись.