Постійні обстріли і погода сприяють пожежам, загроза зберігається – Синєгубов

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов поки не радить евакуйованим із села Студенок Оскільської громади Ізюмського району повертатися додому, бо попри локалізацію масштабної пожежі небезпека зберігається.

«Фактично один населений пункт вигорів, 250 домоволодінь постраждали. Люди вже повертаються, хоча небезпека ще не минула. Тому що лісові пожежі ще тривають, так, вона наразі локалізована, однак все одно. Звичайно, що ми маємо забезпечувати життєдіяльність, однак все одно повертатися на території, де щільність мінування і небезпека військова… Маємо протидіяти цьому», — сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Він нагадав, що масштабна пожежа прийшла на Харківщину з Донецької області й виникла через обстріли лісів окупантами. На території регіону, зазначив начальник ХОВА, зараз є три осередки займання.

“Як показує практика, небезпека ще зберігається. Постійно йдуть обстріли, погодні умови, на жаль, сприяють розповсюдженню вогню. Тому у нас посилено працюють підрозділи ДСНС. Це зведені загони й із сусідніх областей. Усього близько 100 одиниць техніки та майже 300 працівників підрозділів ДСНС”, — додав Синєгубов.

Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Начальник ХОВА наголосив, що спрогнозувати подальший рух пожежі практично неможливо, і під загрозою може бути село Оскіл. До вечора 3 вересня пожежу в Оскільській громаді локалізували. 5 вересня Синєгубов повідомив, що пожежа зруйнувала понад 130 домоволодінь у селі Студенок, де проживали 205 осіб. Мешканці залишаються у населеному пункті, понад 180 евакуйованих повернулися.