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Подземную школу в Харькове посетила африканская принцесса (видео)

Мир 18:32   05.09.2024
Елена Нагорная
Подземную школу в Харькове посетила африканская принцесса (видео) Фото: «Суспільне Полтава»

Накабири Амути Бинаиса — принцесса королевства Буганда в африканской Уганде — побывала в Харькове и в рамках своего визита посетила подземную школу в Индустриальном районе.

Принцесса пообщалась с детьми, спела вместе с ними гимн Украины и показала, как поют и играют на барабанах в ее стране, передают «Харьков Новости».

Целью визита принцессы из Уганды является поддержка украинцев. Накануне она посетила Полтаву, где побывала на месте российского ракетного удара 3 сентября, информировало «Суспільне Полтава».

Видео: «Харьков Новости»

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы — в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 18:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накабири Амути Бинаиса — принцесса королевства Буганда в африканской Уганде — побывала в Харькове и в рамках своего визита посетила подземную школу в Индустриальном районе.".