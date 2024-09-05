Подземную школу в Харькове посетила африканская принцесса (видео)
Накабири Амути Бинаиса — принцесса королевства Буганда в африканской Уганде — побывала в Харькове и в рамках своего визита посетила подземную школу в Индустриальном районе.
Принцесса пообщалась с детьми, спела вместе с ними гимн Украины и показала, как поют и играют на барабанах в ее стране, передают «Харьков Новости».
Целью визита принцессы из Уганды является поддержка украинцев. Накануне она посетила Полтаву, где побывала на месте российского ракетного удара 3 сентября, информировало «Суспільне Полтава».
Видео: «Харьков Новости»
Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы — в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: подземная школа, принцесса;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Подземную школу в Харькове посетила африканская принцесса (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накабири Амути Бинаиса — принцесса королевства Буганда в африканской Уганде — побывала в Харькове и в рамках своего визита посетила подземную школу в Индустриальном районе.".