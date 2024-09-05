Підземну школу в Харкові відвідала африканська принцеса (відео)
Накабірі Амуті Бінаїса – принцеса королівства Буганда в африканській Уганді – побувала у Харкові та в межах свого візиту відвідала підземну школу в Індустріальному районі.
Принцеса поспілкувалася з дітьми, заспівала разом із ними гімн України та показала, як співають та грають на барабанах в її країні, передають «Харків Новини».
Метою візиту принцеси з Уганди є підтримка українців. Напередодні вона відвідала Полтаву, де побувала на місці російського ракетного удару 3 вересня, інформувало “Суспільне Полтава”.
Відео: “Харків Новини”
Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». Там навчаються 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. До кінця року у Харкові планують звести ще три підземні школи – в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: подземная школа, принцесса;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Підземну школу в Харкові відвідала африканська принцеса (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 18:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Накабірі Амуті Бінаїса – принцеса королівства Буганда в африканській Уганді – побувала у Харкові та в межах свого візиту відвідала підземну школу в Індустріальному районі.".