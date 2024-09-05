Live
  • Чт 05.09.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.61

Підземну школу в Харкові відвідала африканська принцеса (відео)

Політика 18:32   05.09.2024
Олена Нагорна
Підземну школу в Харкові відвідала африканська принцеса (відео) Фото: “Суспільне Полтава”

Накабірі Амуті Бінаїса – принцеса королівства Буганда в африканській Уганді – побувала у Харкові та в межах свого візиту відвідала підземну школу в Індустріальному районі.

Принцеса поспілкувалася з дітьми, заспівала разом із ними гімн України та показала, як співають та грають на барабанах в її країні, передають «Харків Новини».

Метою візиту принцеси з Уганди є підтримка українців. Напередодні вона відвідала Полтаву, де побувала на місці російського ракетного удару 3 вересня, інформувало “Суспільне Полтава”.

Відео: “Харків Новини”

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». Там навчаються 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. До кінця року у Харкові планують звести ще три підземні школи – в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
Постійні обстріли і погода сприяють пожежам, загроза зберігається – Синєгубов
Постійні обстріли і погода сприяють пожежам, загроза зберігається – Синєгубов
05.09.2024, 19:15
Підземну школу в Харкові відвідала африканська принцеса (відео)
Підземну школу в Харкові відвідала африканська принцеса (відео)
05.09.2024, 18:32
Вночі сильний вітер, вдень до +29: погода в Харкові та області на 6 вересня
Вночі сильний вітер, вдень до +29: погода в Харкові та області на 6 вересня
05.09.2024, 18:03
ФАБ-250 скинула авіація РФ на село на Харківщині: пошкоджені будинки (фото)
ФАБ-250 скинула авіація РФ на село на Харківщині: пошкоджені будинки (фото)
05.09.2024, 17:51
Харків’янин Герман Сметанін став міністром стратегічних галузей промисловості
Харків’янин Герман Сметанін став міністром стратегічних галузей промисловості
05.09.2024, 17:04

Новини за темою:

13:44
“Для безпеки дітей”: харків’янка просить продовжити маршрут тролейбуса №7
15:16
Завтра до підземної школи і метрокласів Харкова підуть навчатися 5,8 тис дітей
16:01
У другій чверті діти навчатимуться у нових підземних школах Харкова – Терехов
21:35
Чому Харків не отримує держкоштів на підземні школи – відповідь МОН Терехову
20:33
Укриття для школи, що витримає удар С-300, будують у Коротичі на Харківщині

Ви читали новину: «Підземну школу в Харкові відвідала африканська принцеса (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 18:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Накабірі Амуті Бінаїса – принцеса королівства Буганда в африканській Уганді – побувала у Харкові та в межах свого візиту відвідала підземну школу в Індустріальному районі.".