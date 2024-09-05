Підземну школу в Харкові відвідала африканська принцеса (відео)

Накабірі Амуті Бінаїса – принцеса королівства Буганда в африканській Уганді – побувала у Харкові та в межах свого візиту відвідала підземну школу в Індустріальному районі.

Принцеса поспілкувалася з дітьми, заспівала разом із ними гімн України та показала, як співають та грають на барабанах в її країні, передають «Харків Новини».

Метою візиту принцеси з Уганди є підтримка українців. Напередодні вона відвідала Полтаву, де побувала на місці російського ракетного удару 3 вересня, інформувало “Суспільне Полтава”.

Відео: “Харків Новини”

Нагадаємо, 13 травня на території гімназії №88 в Індустріальному районі Харкова відкрили першу в Україні поземну школу, збудовану з нуля. Реалізація цього проєкту коштувала міському бюджету 58,8 мільйона гривень, а підрядником було АТ «Трест Житлобуд-1». Там навчаються 900 школярів, серед них понад 200 першокласників. До кінця року у Харкові планують звести ще три підземні школи – в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах. Одну з них побудують на вулиці Академіка Богомольця, 15. Захисна споруда коштуватиме 69,99 мільйона гривень.