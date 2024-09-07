На военкомов, избивших мужчину у подъезда в Харькове, завели дело (видео)
Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны 6 сентября начала досудебное расследование по факту противоправных действий военнослужащих Салтовского РТЦК и СП.
Военным, которые в ходе мобилизационных мероприятий нанесли телесные повреждения мужчине, инкриминируют хулиганские действия (ст. 125, 296 УКУ), говорится в публикации.
«Установлен круг причастных лиц. Продолжаются первоочередные следственные действия, изымается видеозапись события, маршрутных листов в помещении Салтовского РТЦК и СП», — отметили в прокуратуре.
Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Харькове вероятно работники ТЦК и СП избили мужчину. Омбудсмен опубликовал видео с камеры наблюдения, датированное утром 6 сентября. На нем мужчина в камуфлированной одежде подходит к подъезду, хватает мужчину в гражданском и начинает избивать. Затем на помощь агрессору приходит еще один человек в черном и вместе они силой выводят гражданина из зоны наблюдения камеры.
Видео: Дмитрий Лубинец/Telegram
В Харьковском ОТЦК и СП подтвердили, что на видео — их сотрудники, однако утверждали, что зафиксирована на нем лишь часть конфликтной ситуации. По версии ОТЦК, двое гражданских при общении с группой оповещения «брутально отказались выполнять законные требования о предоставлении документов для проверки», а один из них оскорблял военнослужащего «с целью провоцирования конфликта». Командование ОТЦК и Салтовского РТЦК осудило поведение одного из подчиненных и обещало не привлекать его к работе групп оповещения на время расследования.
Позже в сети появилось еще одно видео. На нем зафиксировано, что удары гражданину наносили два человека в камуфлированной одежде.
Видео из Telegram-каналов
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: прокуратура, тцк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 21:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны 6 сентября начала досудебное расследование по факту противоправных действий военнослужащих Салтовского РТЦК и СП.".