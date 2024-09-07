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На військкомів, які побили чоловіка в Харкові, завели справу (відео)

Події 21:59   07.09.2024
Олена Нагорна
На військкомів, які побили чоловіка в Харкові, завели справу (відео)

Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони 6 вересня розпочала досудове розслідування за фактом протиправних дій військовослужбовців Салтівського РТЦК та СП.

Військовим, які під час мобілізаційних заходів завдали тілесних ушкоджень чоловікові, інкримінують хуліганські дії (ст. 125, 296 ККУ), йдеться у публікації.

“Установлене коло причетних осіб. Тривають першочергові слідчі дії, здійснюється вилучення відеозапису події, маршрутних листів у приміщенні Салтівського РТЦК та СП“, – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у Харкові ймовірно працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Омбудсман опублікував відео із камери спостереження, датоване ранком 6 вересня. На ньому чоловік у камуфльованому одязі підходить до під’їзду, хапає чоловіка в цивільному та починає бити. На допомогу агресору приходить ще одна людина в чорному і разом вони силою виводять громадянина із зони спостереження камери.

Відео: Дмитро Лубінець/Telegram

У Харківському ОТЦК та СП підтвердили, що на відео їхні співробітники, однак стверджували, що була зафіксована лише частина конфлікту. За версією ОТЦК, двоє цивільних під час спілкування з групою оповіщення «брутально відмовилися виконувати законні вимоги щодо надання документів для перевірки», а один із них ображав військовослужбовця “з метою провокування конфлікту”. Командування ОТЦК та Салтівського РТЦК засудило поведінку одного з підлеглих та обіцяло не залучати його до роботи груп оповіщення на час розслідування.

Пізніше у мережі з’явилося ще одне відео. На ньому зафіксовано, що удари громадянинові завдавали двоє людей у ​​камуфльованому одязі.

Відео з Telegram-каналів

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 21:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони 6 вересня розпочала досудове розслідування за фактом протиправних дій військовослужбовців Салтівського РТЦК та СП.".