РФ впервые за 2 года обстреляла Дергачи из «Торнадо-С»: состояние пострадавших

Сейчас в городе Дергачи на Харьковщине, куда накануне армия РФ ударила из «Торнадо-С», консервируют крыши и закрывают окна в пострадавших домах.

«Также работают энергетики по восстановлению энергетических систем, чтобы полностью подать свет по городу. Безусловно, дома повреждены, но благодаря оперативно выехавшим на место службам ГСЧС, удалось сохранить человеческое имущество, которое находится внутри домов. Крыши разрушены, поэтому наша задача сейчас помочь людям сохранить их имущество от ливня. А потом через нашу комиссию по программе «єВідновлення» люди получают средства и за эти средства сами будут восстанавливать крыши, которые были повреждены», — сказал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в эфире «Суспільне. Студія».

Он также отметил, что оккупанты использовали для удара «Торнадо-С» впервые за два года.

«Разрывающийся в воздухе боеприпас именно над домами покрывает большую площадь маленькими соответствующими снарядами, которые детонируют и наносят большую зону поражения. Один такой заряд покрывает 100–150 квадратных метров площади. Два таких заряда выпустили», – рассказал Задоренко.

По данным Задоренко, в результате удара пострадали 12 человек (утром в сводке глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадали 13 человек), некоторых – госпитализировали, большинство – получили острую реакцию на стресс. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября. Армия РФ нанесла удары по Дергачам. В городе возникли пожары в разных локациях. Следом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что есть погибшая. По данным Харьковской областной прокуратуры, обстрел был совершен с помощью кассетного снаряда РСЗО «Торнадо-С».