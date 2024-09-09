РФ вперше за два роки вдарила по Дергачах з «Торнадо-С»: стан постраждалих

Наразі в місті Дергачі на Харківщині, куди напередодні армія РФ вдарила з «Торнадо-С», консервують дахи та закривають вікна в постраждалих будинках.

«Також працюють енергетики з відновлення енергетичних систем, щоб подати повністю світло по місту. Безумовно, будинки пошкоджені, але завдяки службам ДСНС, які оперативно виїхали на місце, вдалося зберегти людське майно, яке знаходиться всередині будинків. Дахи зруйновані, тож наше завдання зараз допомогти людям саме зберегти їхнє майно від зливи. А потім через нашу комісію за програмою «єВідновлення», люди отримують кошти і за ці кошти самі будуть відбудовувати дахи, які були пошкоджені», – сказав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко в етері «Суспільне. Студія».

Він також зазначив, що окупанти використали для удару «Торнадо-С» вперше за два роки.

«Боєприпас, який розривається в повітрі, саме над будинками, покриває велику площу маленькими відповідними снарядами, які детонують і наносять велику зону враження. Один такий заряд покриває 100-150 квадратних метрів площі. Два таких заряди випустили», – розповів Задоренко.

За даними Задоренка, внаслідок удару постраждали 12 людей (вранці у зведенні голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждали 13 людей), деяких – шпиталізували, більшість – отримали гостру реакцію на стрес. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня. Армія РФ завдала ударів по Дергачах. У місті виникли пожежі в різних локаціях. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що є загибла. За даними Харківської обласної прокуратури, обстріл було здійснено за допомогою касетного снаряда РСЗВ «Торнадо-С».