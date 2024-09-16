Утром ВС РФ обстреляли Харьковщину: пострадала женщина — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки, а также о том, что уже утром 16 сентября под ударом россиян оказалось село в Изюмском районе.
«16 сентября, 05:30, Изюмский р-н., Боровская ТГ., с. Пески-Радьковские. В результате обстрела — возгорание складского помещения. Пострадала 76-летняя женщина», — проинформировал Синегубов.
В течение суток наиболее масштабные и трагичные последствия были у удара КАБом по 12-этажке в Харькове. Пострадали 43 человека, один погиб (по данным ГСЧС — это женщина 1930 года рождения).
Под Харьковом одновременно «прилетело» Русской Лозовой — горела трава на площади 1 га и ферма. Чуть раньше, в 14:02, под ударом оказались Циркуны.
«Горели два хозяйственных постройки, недействующий магазин, недействующая АЗС и трава на площади 7 Га. Уничтожены: магазин, ангар, металлический контейнер и хозяйственное сооружение», — перечислил начальник ХОВА.
Также армия РФ продолжала терроризировать Купянск. По нему «прилетало» неоднократно.
«16:00 г. Купянск. Зафиксировано три попадания КАБ в городе и четыре попадания на северных окраинах города. Получили ранения один мужчина и две женщины. 18:05, г. Купянск. В результате попадания FPV-дрона был поражен автомобиль», — написал Синегубов.
Также под обстрелами были населенные пункты Купянского, Изюмского, Чугуевского и Богодуховского районов. Возникли многочисленные пожары, есть разрушения.
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Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Позже начальник Следственного управления ГУНП Сергей Болвинов сообщил: без вести пропавшей считается 94-летняя женщина. К вечеру тело погибшей достали из-под завалов, для идентификации личности необходимо провести ДНК-экспертизу.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки, а также о том, что уже утром 16 сентября под ударом россиян оказалось село в Изюмском районе".