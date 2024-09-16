Зранку ЗС РФ обстріляли Харківщину: постраждала жінка – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу, а також про те, що вже зранку 16 вересня під ударом росіян опинилося село в Ізюмському районі.

“16 вересня, 05:30, Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Піски – Радьківські. Внаслідок обстрілу загоряння складського приміщення. Постраждала 76-річна жінка”, – поінформував Синєгубов.

Протягом доби найбільш масштабні та трагічні наслідки мав удар КАБом по 12-поверхівці у Харкові. Постраждали 43 особи, одна загинула (за даними ДСНС – це жінка 1930 року народження).

Під Харковом одночасно “прилетіло” по Руській Лозовій – горіла трава на площі 1 га та ферма. Трохи раніше, о 14:02, під ударом опинилися Циркуни.

“Горіли дві господарчі споруди, недіючий магазин, недіюча АЗС та трава на площі 7 Га. Знищено: магазин, ангар, металевий контейнер та господарчу споруду”, – перерахував начальник ХОВА.

Також армія РФ продовжувала тероризувати Куп’янськ. По ньому “прилітало” неодноразово.

“16:00, м. Куп’янськ. Зафіксовано 3 влучання КАБ у місті та 4 влучання на північних околицях міста. Отримали поранення один чоловік та дві жінки. 18:05, м. Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрону було уражено автомобіль”, — написав Синєгубов.

Також під обстрілами були населені пункти Куп’янського, Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Виникли численні пожежі, є руйнування.

Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Пізніше начальник Слідчого управління ГУНП Сергій Болвінов повідомив: безвісти зниклою вважається 94-річна жінка. До вечора тіло загиблої дістали з-під завалів, для ідентифікації особи необхідно провести ДНК-експертизу.