Удар КАБ по Харькову: один спасатель – в тяжелом состоянии, трое – в среднем

О состоянии пострадавших в результате удара КАБ по Харькову днем ​​17 сентября сообщила пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал.

По ее данным, спасатели остаются в больницах, один из них – в тяжелом состоянии, трое – в среднем. Пять пострадавших гражданских – в легком и среднем.

Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг также нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая. Трое раненых в Харькове спасателей в критическом состоянии. Всего пострадали девять человек.