Live
  • Ср 18.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.41
  • EUR 46.12

Удар КАБ по Харкову: один рятувальник – у важкому стані, троє – у середньому

Події 13:34   18.09.2024
Вікторія Яковенко
Удар КАБ по Харкову: один рятувальник – у важкому стані, троє – у середньому

Про стан постраждалих внаслідок удару КАБ по Харкову вдень 17 вересня повідомила речниця начальника ХОВА Олена Шаповал.

За її даними, рятувальники залишаються у лікарнях, один із них – у важкому стані, троє – у середньому. Пʼять постраждалих цивільних – у легкому та середньому.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари КАБами по Київському району. Один із них прийшовся по відкритій території. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог також завдав удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова. Троє поранених у Харкові рятувальників у критичному стані. Загалом постраждали дев’ятеро людей.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 18 вересня: постраждалих стало більше, фронт
Головні новини Харкова 18 вересня: постраждалих стало більше, фронт
18.09.2024, 13:37
Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри
Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри
18.09.2024, 14:18
Небезпека стає більш відчутною – начальник Куп’янської РВА на Харківщині
Небезпека стає більш відчутною – начальник Куп’янської РВА на Харківщині
16.09.2024, 22:15
Лікарі боролися за життя: зупинилося серце співробітника Харківського ТЦК
Лікарі боролися за життя: зупинилося серце співробітника Харківського ТЦК
18.09.2024, 13:14
Удар КАБ по Харкову: один рятувальник – у важкому стані, троє – у середньому
Удар КАБ по Харкову: один рятувальник – у важкому стані, троє – у середньому
18.09.2024, 13:34
“Братику, не дивись” – перші хвилини удару по рятувальниках Харкова (відео)
“Братику, не дивись” – перші хвилини удару по рятувальниках Харкова (відео)
18.09.2024, 10:34

Новини за темою:

13:34
Удар КАБ по Харкову: один рятувальник – у важкому стані, троє – у середньому
15:57
Удар КАБ по Харкову: відомо про 6 постраждалих, серед них – рятувальники
15:46
Два КАБи вдарили по Київському району Харкова – Терехов
14:14
Напередодні п’ять КАБів «прилетіло» вздовж кільцевої дороги Харкова – Тимошко
10:38
У харківській багатоповерхівці, на яку в неділю скинули КАБ, відновили світло

Ви читали новину: «Удар КАБ по Харкову: один рятувальник – у важкому стані, троє – у середньому»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 13:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан постраждалих внаслідок удару КАБ по Харкову вдень 17 вересня повідомила речниця начальника ХОВА Олена Шаповал.".