Удар КАБ по Харкову: один рятувальник – у важкому стані, троє – у середньому
Про стан постраждалих внаслідок удару КАБ по Харкову вдень 17 вересня повідомила речниця начальника ХОВА Олена Шаповал.
За її даними, рятувальники залишаються у лікарнях, один із них – у важкому стані, троє – у середньому. Пʼять постраждалих цивільних – у легкому та середньому.
Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари КАБами по Київському району. Один із них прийшовся по відкритій території. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог також завдав удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова. Троє поранених у Харкові рятувальників у критичному стані. Загалом постраждали дев’ятеро людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 13:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан постраждалих внаслідок удару КАБ по Харкову вдень 17 вересня повідомила речниця начальника ХОВА Олена Шаповал.".