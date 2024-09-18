Удар КАБами по Харкову: кількість постраждалих зросла – Терехов

Ще двоє людей звернулися за допомогою до медиків після вчорашнього прильоту авіабомб по Харкову, повідомив мер.

“Ще двоє цивільних мешканців Харкова звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу міста. Тож постраждалих тепер девʼятеро, серед них четверо наші рятівники, що були поранені у день свого професійного свята”, – зазначив мер Харкова Ігор Терехов зранку 18 вересня.

Нагадаємо, щонайменше три вибухи чули у Харкові близько 15:15. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два удари КАБами по Київському району. Один із них прийшовся по відкритій території. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог також завдав удару керованою авіабомбою по селу Черкаська Лозова. Троє поранених у Харкові рятувальників у критичному стані. Усього кількість постраждалих зросла до 7 осіб – четверо рятувальників та троє цивільних.