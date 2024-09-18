Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших возросло — Терехов
Еще два человека обратились за помощью к медикам после вчерашнего прилета авиабомб по Харькову, сообщил мэр.
«Еще двое гражданских жителей Харькова обратились к медикам после вчерашнего обстрела города. Так что пострадавших теперь девять, среди них четверо — наши спасатели, которые были ранены в день своего профессионального праздника», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов утром 18 сентября.
Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг также нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая. Трое раненых в Харькове спасателей в критическом состоянии. 17 сентября сообщали о семи пострадавших — четверо спасателей и трое гражданских.
Читайте также: Ампутация рук грозит двоим раненым спасателям из Харькова – Чубенко (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кабы, новости Харькова, пострадавшие, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших возросло — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще два человека обратились за помощью к медикам после вчерашнего прилета авиабомб по Харькову, сообщил мэр".