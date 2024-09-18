Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших возросло — Терехов

Еще два человека обратились за помощью к медикам после вчерашнего прилета авиабомб по Харькову, сообщил мэр.

«Еще двое гражданских жителей Харькова обратились к медикам после вчерашнего обстрела города. Так что пострадавших теперь девять, среди них четверо — наши спасатели, которые были ранены в день своего профессионального праздника», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов утром 18 сентября.

Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг также нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая. Трое раненых в Харькове спасателей в критическом состоянии. 17 сентября сообщали о семи пострадавших — четверо спасателей и трое гражданских.