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Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших возросло — Терехов

Происшествия 07:41   18.09.2024
Оксана Горун
Удар КАБами по Харькову: количество пострадавших возросло — Терехов Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Еще два человека обратились за помощью к медикам после вчерашнего прилета авиабомб по Харькову, сообщил мэр.

«Еще двое гражданских жителей Харькова обратились к медикам после вчерашнего обстрела города. Так что пострадавших теперь девять, среди них четверо — наши спасатели, которые были ранены в день своего профессионального праздника», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов утром 18 сентября.

Напомним, по меньшей мере, три взрыва слышали в Харькове около 15:15. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух ударах КАБами по Киевскому району. Один из них пришелся по открытой территории. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг также нанес удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая. Трое раненых в Харькове спасателей в критическом состоянии. 17 сентября сообщали о семи пострадавших — четверо спасателей и трое гражданских.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 07:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще два человека обратились за помощью к медикам после вчерашнего прилета авиабомб по Харькову, сообщил мэр".