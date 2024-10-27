Новости Харькова – главное за 27.10: продвижение оккупантов к реке Оскол
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:33
О продвижении войск РФ в направлении Оскола на Харьковщине сообщает DeepState
По данным аналитиков, оккупанты продвинулись вблизи села Стельмаховка Луганской области, расположенного возле админграницы с Харьковщиной.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия; Теги: новости, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова – главное за 27.10: продвижение оккупантов к реке Оскол»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 07:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".