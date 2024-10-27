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Новости Харькова – главное за 27.10: продвижение оккупантов к реке Оскол

Общество 07:38   27.10.2024
Елена Нагорная
Новости Харькова – главное за 27.10: продвижение оккупантов к реке Оскол Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:33

О продвижении войск РФ в направлении Оскола на Харьковщине сообщает DeepState

По данным аналитиков, оккупанты продвинулись вблизи села Стельмаховка Луганской области, расположенного возле админграницы с Харьковщиной.

DeepStateMAP
Карта DeepState
Автор: Елена Нагорная
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Новости Харькова – главное за 27.10: продвижение оккупантов к реке Оскол
Новости Харькова – главное за 27.10: продвижение оккупантов к реке Оскол
27.10.2024, 07:38

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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 07:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".