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Новини Харкова – головне за 27.10: просування РФ до річки Оскіл, атаки КАБами

Події 08:42   27.10.2024
Олена Нагорна
Новини Харкова – головне за 27.10: просування РФ до річки Оскіл, атаки КАБами Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:42

На ферму в Чугуївському районі та на Борову скинули КАБи – добове зведення щодо обстрілів Харківщини

Як інформують голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов:

▪️ Близько 12:00 внаслідок обстрілу села Радькове Чугуївського району із ЗРК С-300 загинув 65-річний чоловік. Ще один 84-річний чоловік постраждав. Були зруйновані три приватні будинки, господарча споруда, гараж, пошкоджені дві автівки.

▪️ О 12:50 росіяни обстріляли з РСЗВ поле в селищі Рогань Харківського району. Минулося без постраждалих.

▪️ О 21:08 селище Малинівка Чугуївського району атакували КАБом. Виникла пожежа на території фермерського господарства. За даними Синєгубова, був пошкоджений склад зерносховища. Без постраждалих.

▪️ О 22-й годині в результаті обстрілу села Кругляківка Куп’янського району дістала поранення цивільна жінка.

▪️ О 3:20 27 жовтня авіація РФ скинула КАБ на селище Борова Ізюмського району. Пошкоджені три приватні домоволодіння та господарчі споруди.

08:07

Війська РФ 26 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів на півночі та в Куп’янському районі Харківщини – ISW

«Російський блогер стверджував, що сили РФ просунулися на південь від Куп’янська в районі Колісниківки та Кругляківки; на південний схід від Куп’янська поблизу Вишневого; і на північний захід від Кремінної біля Тернів, хоча ISW не спостерігав візуальних доказів цих заяв», – інформує американський Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, на півночі Харківщини окупанти наступали поблизу Вовчанська та Стариці, на Куп’янському напрямку – біля Голубівки, Кіндрашівки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Вишневого.

Карта ISW

07:33

Про просування військ РФ у напрямку Осколу на Харківщині повідомляє DeepState

За даними аналітиків, окупанти просунулися поблизу села Стельмахівка Луганської області, що біля адмінкордону з Харківщиною.

DeepStateMAP
Карта DeepState
Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".