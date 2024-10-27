Новини Харкова – головне за 27.10: просування РФ до річки Оскіл, атаки КАБами
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:42
На ферму в Чугуївському районі та на Борову скинули КАБи – добове зведення щодо обстрілів Харківщини
Як інформують голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов:
▪️ Близько 12:00 внаслідок обстрілу села Радькове Чугуївського району із ЗРК С-300 загинув 65-річний чоловік. Ще один 84-річний чоловік постраждав. Були зруйновані три приватні будинки, господарча споруда, гараж, пошкоджені дві автівки.
▪️ О 12:50 росіяни обстріляли з РСЗВ поле в селищі Рогань Харківського району. Минулося без постраждалих.
▪️ О 21:08 селище Малинівка Чугуївського району атакували КАБом. Виникла пожежа на території фермерського господарства. За даними Синєгубова, був пошкоджений склад зерносховища. Без постраждалих.
▪️ О 22-й годині в результаті обстрілу села Кругляківка Куп’янського району дістала поранення цивільна жінка.
▪️ О 3:20 27 жовтня авіація РФ скинула КАБ на селище Борова Ізюмського району. Пошкоджені три приватні домоволодіння та господарчі споруди.
08:07
Війська РФ 26 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів на півночі та в Куп’янському районі Харківщини – ISW
«Російський блогер стверджував, що сили РФ просунулися на південь від Куп’янська в районі Колісниківки та Кругляківки; на південний схід від Куп’янська поблизу Вишневого; і на північний захід від Кремінної біля Тернів, хоча ISW не спостерігав візуальних доказів цих заяв», – інформує американський Інститут вивчення війни.
За даними аналітиків, на півночі Харківщини окупанти наступали поблизу Вовчанська та Стариці, на Куп’янському напрямку – біля Голубівки, Кіндрашівки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Вишневого.
07:33
Про просування військ РФ у напрямку Осколу на Харківщині повідомляє DeepState
За даними аналітиків, окупанти просунулися поблизу села Стельмахівка Луганської області, що біля адмінкордону з Харківщиною.
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- Категорії: Події, Суспільство; Теги: новини, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 08:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".