В обстрелянную россиянами многоэтажку в Харькове удалось вернуть газ
Фото: Харьковском городском филиале «Газсети»
Накануне специалисты смогли вернуть газ в многоэтажку, которая попала под российский обстрел, рассказали в Харьковском городском филиале «Газсети».
«Работы по восстановлению продолжались в несколько этапов, поскольку продолжался разбор завалов. Сегодня вернут газ в остальные уцелевшие дома. Газоснабжение возвращают в дома после детального обследования системы газоснабжения на плотность и герметичность с соблюдением правил безопасности», – сообщили в «Газсетях».
Также газовики продолжают работать на местах сегодняшних обстрелов.
Напомним, в ночь на 28 октября ВС РФ ударили по многоэтажке в Холодногорском районе. Вследствие обстрела пострадали семь человек, среди них – 16-летняя девочка.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газ, Газсети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 10:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне специалисты смогли вернуть газ в многоэтажку, которая попала под российский обстрел, рассказали в Харьковском городском филиале «Газсети».".