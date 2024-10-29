В обстрелянную россиянами многоэтажку в Харькове удалось вернуть газ

Накануне специалисты смогли вернуть газ в многоэтажку, которая попала под российский обстрел, рассказали в Харьковском городском филиале «Газсети».

«Работы по восстановлению продолжались в несколько этапов, поскольку продолжался разбор завалов. Сегодня вернут газ в остальные уцелевшие дома. Газоснабжение возвращают в дома после детального обследования системы газоснабжения на плотность и герметичность с соблюдением правил безопасности», – сообщили в «Газсетях».

Также газовики продолжают работать на местах сегодняшних обстрелов.

Напомним, в ночь на 28 октября ВС РФ ударили по многоэтажке в Холодногорском районе. Вследствие обстрела пострадали семь человек, среди них – 16-летняя девочка.