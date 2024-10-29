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В обстрелянную россиянами многоэтажку в Харькове удалось вернуть газ

Общество 10:40   29.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В обстрелянную россиянами многоэтажку в Харькове удалось вернуть газ Фото: Харьковском городском филиале «Газсети»

Накануне специалисты смогли вернуть газ в многоэтажку, которая попала под российский обстрел, рассказали в Харьковском городском филиале «Газсети».

«Работы по восстановлению продолжались в несколько этапов, поскольку продолжался разбор завалов. Сегодня вернут газ в остальные уцелевшие дома. Газоснабжение возвращают в дома после детального обследования системы газоснабжения на плотность и герметичность с соблюдением правил безопасности», – сообщили в «Газсетях».

Также газовики продолжают работать на местах сегодняшних обстрелов.

Напомним, в ночь на 28 октября ВС РФ ударили по многоэтажке в Холодногорском районе. Вследствие обстрела пострадали семь человек, среди них – 16-летняя девочка.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне специалисты смогли вернуть газ в многоэтажку, которая попала под российский обстрел, рассказали в Харьковском городском филиале «Газсети».".